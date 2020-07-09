رزان مغربي لشاكيرا: "صداقة وذكريات عظيمة"

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نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد ظهرت رزان مغربي، في هذه الصورة برفقة النجمة العالمية شاكيرا، وعلقت قائله: "انتي عبارة عن أغنية صداقة عظيمة وذكريات عظيمة، استمري في النجاح والتألق".



وعلق أحد المتابعين قائلاً: "قمران ما شاء الله قلبي في صورة".



وفي سياق آخر، خاضت الفنانة رزان مغربي السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في برنامج "اغلب السقا"مع الفنان أحمد السقا، والبرنامج مأخوذ عن فورمات عالمي لبرنامج المسابقات الشهير "beat the star"، وتقوم فكرته حول منافسات صعبة بينهم وبين الضيوف المشاركين فيه، ويستضيف السقا عدد كبير من النجوم من ضمنهم محمد هنيدي، نيللي كريم، درة، عمرو يوسف، قصي خولي، فيفى عبده، وائل جسار، حمدي الميرغني، حمادة هلال، عمرو سعد وغيرهم.