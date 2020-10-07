هل يجوز مقاطعة أخي حتى يعطيني ميراثي؟.. أمين الفتوى يُجيب

ورد سؤال إلى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية وهو " هل يجوز مقاطعة أخي حتى يعطيني ميراثي؟، أجاب عنه قائلاً إنه لا ينبغي بأن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق.





وأضاف أمين الفتوى ، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه لا يوجد تعارض بين الأمرين، منوها بأن صلة الرحم واجبة حتى ولو كانت هناك حقوق، منوها بأنه لا يوجد أكثر من ذلك في هذا الأمر.





وأوضح أمين الفتوى أنه يجب على الانسان ألا يخاصم أخاه، وعلينا الامتثال لأمر الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم - بصلة الرحم، مشيرا إلى أن صلة الرحم شيء، وطلب الميراث شيء آخر.



