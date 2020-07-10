من كواليس "فلانتينو".. رانيا محمود ياسين: عايزه أسافر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:12 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
روان هيثم
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا محمود ياسين، في هذه الصورة، من كواليس تصوير مسلسل ''فلانتينو"، للزعيم عادل إمام، وعلقت قائله: "أيوة نفسي أسافر أغير جو، ملعون أبو شكل الكورونا".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "عندك حق والله كلنا عاوزين نغير جو".

"فلانتينو"، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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