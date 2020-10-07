البورصات الأوروبية تتراجع فى التعاملات الصباحية بقيادة قطاع الطاقة





واصلت البورصات الأوروبية تكبد خسائر للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة بفعل مخاوف من أن التعافي الاقتصادي ربما يتوقف مع استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في أنحاء العالم.





ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت شركات الطاقة 1.4 بالمئة إذ نزلت أسعار النفط بفعل مخاوف بشان طلب الوقود.





كما تراجعت قطاعات أخرى تتأثر بالنمو مثل شركات التعدين والتأمين والبنوك بما يتراوح بين 0.8 بالمئة وواحد بالمئة.





ويتجه المؤشر ستوكس 600 صوب تكبد خسارة أسبوعية محدودة إذ تبدد أثر دعم ناجم عن ارتفاع الأسهم الصينية بفعل مخاوف بشأن إغلاق المزيد من الشركات، على الأخص في الولايات المتحدة حيث جرى الإعلان عن أكثر من 60 ألفا و500 حالة إصابة يوم الخميس.





ومن بين تحركات الأسهم الفردية، هوى سهم دوفري السويسرية لتشغيل الأسواق الحرة 5.3 بالمئة بعد أن أعلنت عن خفض النفقات الخاصة بالموظفين بما يتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة هذا العام في الوقت الذي تسعى فيه لمواجهة تراجع في المبيعات ناجم عن الجائحة.





وارتفع سهم شركة الاختبارات الجينية الألمانية كياجين 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة 68 بالمئة في الأرباح الفصلية في ظل طلب قوي على منتجاتها المستخدمة في الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا.