أحمد فلوكس يتسعرض جزائزه أمام جمهوره

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نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد ظهر أحمد فلوكس، في هذه الصورة بإطلالة جديدة له مرتدي بدلة من اللون الكحلي، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "منور الدنيا كلها يا فنان".



يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر"، بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.





وأسَّسَ فلوكس في الفترة الأخيرة شركة، تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات، وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير.