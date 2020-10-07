القبض على صاحب عقار أثناء تنقيبه عن آثار بحي بولاق أبو العلا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
نفذ حي بولاق أبو العلا حملة مكبرة، بالتعاون مع ومسؤلي المربعات ومديري المحلات والاشغالات والازالات ومسؤلى الغلق، لإعادة الانضباط للحي ورفع الإشغالات بشوارع السبتيه وشنن وبولاق الجديد و ٢٦ يوليو ومحمد نافع من شارع المنصوري.

وتمكنت الحملة أثناء المرور من إكتشاف محاولة أحد أصحاب العقارات بشارع بولاق الجديد، التنقيب عن الأثار بداخل العقار، وعلي الفور تم إيقاف الأعمال وإبلاغ قسم شرطة بولاق ابو العلا وتم إلقاء القبض على صاحب العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط 35 ألف طن كمامة و858 لتر كحول مجهولين بأحياء القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء، على أماكن بيع الكحول والكمامات الطبية والأسواق والمحلات والمطاعم، مؤكداَ على ضرورة الاستمرار فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري.

ومن ناحيته، قال إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية: إن الحملات التي شنتها المديرية بأحياء النزهة وشرق مدينة نصر والمقطم والقاهرة الجديدة والقطامية و15 مايو ومدينة بدر والأزبكية وعين شمس والسلام اول أسفرت عن ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بشركة بحى شرق مدينة نصر و858 لتر كحول بمخزنين لبيع المنظفات والمطهرات بالقاهرة الجديدة وحى المقطم.


وأضاف أنه تم ضبط 12 طن سكر و3 طن لحوم مجمدة و2 طن كبدة مجهولة المصدر و1,5 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقطامية وعين شمس ، كما نجحت الحملات في مصادرة 5 طن تمور مجهولة المصدر بشركة تمور بالتجمع الخامس معدة للبيع ، و2520 زجاجة خل مجهولة المصدر بمصنع للمنظفات والمطهرات بمدينة بدر و40 طن كلور بمصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة بدر و1500علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد محلات بيع السجائر بشرق مدينة نصر.

ولفت إلى أنه تم تحرير أكثر من 27 محضرا متنوعا منها عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

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حي بولاق أبو العلا تنقيب عن اثار الفجر

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