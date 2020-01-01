كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بسرعة تجديد عقد أوباما

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:03 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد الدمتناوي
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سرعة تجديد عقد يوسف أوباما لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع يوسف أوباما، من أجل تجديد عقده بشكل رسمي.

وكانت هناك العديد من الأنباء التي أشارت إلى، اقتراب رحيل يوسف أوباما عن الزمالك، وخصوصًا بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولي الزمالك في سرعة تجديد عقد أوباما مع الزمالك، لما يمتلكه من قدرات عالية، والاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون

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