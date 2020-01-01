وزيرة البيئة تعلن تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة شاطئ كليوباترا

أعرب الكاتب والروائي، يوسف زيدان، عن شكره لوزارة البيئة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد تلبية القائمين بالوزارة، لما نشره الكاتب على صفحته، من وجود مخلفات وزيوت بأحد شواطئ الإسكندرية.





وبدورها أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تشكيل لجنة عاجلة من الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، وشركة نهضة مصر المسئولة عن تجميع المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها بالمحافظة، وذلك عقب رصد أجهزة الوزارة ما نشره الكاتب يوسف زيدان على صفحته.





وتحركت اللجنة المشكلة من وزارة البيئة إلى الشاطئ المذكور، الذي تبين من الصور المنشورة بأنه شاطئ منطقة كليوباتر، وأسفرت المعاينة عن وجود كميات قليلة من القمامة والمخلفات فى المنطقة المحصورة بين سور الكورنيش وحواجز الامواج فى المنطقة المشار إليها نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة للمواطنين المتواجدين بالمكان وإلقائهم لمخلفات الطعام.





كما تبين وجود كميات طفيفة من المخلفات البلاستيكية والأكياس الطافية على المياه من المرجح ان تكون قد وصلت للمياه من الشاطئ بفعل الرياح،وقد تأكدت اللجنة من عدم وجود أى آثار لأى بقع زيتية.





وقالت الوزيرة: إن اللجنة المشكلة من وزارة البيئة قامت بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، وتم تكليف أحد الغطاسين بتجميع هذه المخلفات الطافية باستخدام بعض الشباك، كما قامت شركة نهضة مصر بتجميع المخلفات الصلبة الموجودة في المنطقة المحصورة بين سور الكورنيش وحواجز الأمواج بكامل المنطقة.

كما تم التفتيش على الكافيتريا الموجود بالمنطقة للتأكد من عدم وجود صرف لها على البحر، وقد تم أيضًا مراجعة عقود التخلص من المخلفات الصلبة وصلاحيتها ومن وجود تعاقد مع شركة الصرف الصحي لكسح الصرف الصحي الخاص بالكافيتريا.





وأضافت أن الوزارة قامت بعمل مسح ميدانى للشواطئ غربًا عكس اتجاه التيارات المائية حيث تم التأكد من نظافة مياه البحر وعدم وجود أى مخلفات طافية حتى منطقة الشاطبي، كما تم التأكيد على الإدارات المعنية بمحافظة الإسكندرية بضرورة المتابعة اليومية لتجميع المخلفات الصلبة بطول الكورنيش، كذلك قامت الوزارة بتنفيذ مراجعات لجميع أنشطة ميناء الاسكندرية البحرى للتأكد من تنفيذ الاشتراطات البيئية اللازمة والحيلولة دون وصول إلى مخلفات إلى مياه البحر قد تحملها التيارات المائية إلى الشواطئ.





ونوهت الوزيرة بأن وزارة البيئة تقوم بدور تخطيطي وتنظيمي ورقابي بالتعاون مع الشركاء لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية في مصر، وذلك من خلال جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لها، كما تقوم ببعض التداخلات وذلك بالتعاون مع الأجهزة المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.



