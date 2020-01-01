تحديات كبيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:52 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات
مع افتتاح فعاليات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم غداً السبت، قد يحجز نورويتش سيتي بطاقة الهبوط الأولى من دوري الدرجة الممتازة إلى دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) من خلال مباراته أمام ويستهام.

ويحتاج نورويتش سيتي إلى الفوز في هذه المباراة لتأجيل الهبوط حتى إشعار آخر وربما الحصول على فرصة إضافية للبقاء، رغم الموقف المتأزم للفريق والذي يحتاج لمعجزة من أجل إنقاذ نفسه من الهبوط.

ورغم عدم صعوبة المواجهة أمام ويستهام صاحب المركز السادس عشر، يعاني نورويتش سيتي من المعنويات المنخفضة للاعبيه بعد سلسلة من الهزائم في الفترة الماضية اقتربت بالفريق من الهبوط.

وخسر نورويتش سيتي أمام واتفورد 1-2 يوم الثلاثاء الماضي لتكون الهزيمة السادسة على التوالي للفريق. وإذا خسر الفريق أمام ويستهام غداً، سيهبط مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى دون انتظار لنتائج المراحل الثلاث الأخيرة من الموسم.

ويضاعف من صعوبة الموقف على نورويتش سيتي أن ضيفه ويستهام ما زال يواجه شبح الهبوط أيضاً، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط أمام فرق منطقة الهبوط وذلك بعد خسارته 0-1 أمام بيرنلي الأربعاء.

ويخوض بورنموث (28 نقطة) وأستون فيلا (27 نقطة) صاحبا المركزين الـ18 والـ19 مباراتيهما بعد غد الأحد علما بأن كليهما عانى من سوء النتائج في الفترة الماضية أيضا. ويلتقي أستون فيلا مع كريستال بالاس وبورنموث مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع.

ويتطلع ليفربول الفائز باللقب إلى مواصلة طريق الانتصارات والبحث عن مزيد من الأرقام القياسية بالمسابقة، عندما يستضيف بيرنلي غداً السبت.

ورفع ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني رصيده إلى 92 نقطة بالفوز على برايتون 3-1. وإذا حصد الفريق تسع نقاط أخرى من المباريات الأربع المتبقية له في المسابقة سيجتاز الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من النقاط يحصدها أي فريق في موسم واحد بالدوري الإنجليزي وهو 100 نقطة والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.

وفي مباريات أخرى غدا بنفس الجولة، يلتقي واتفورد مع نيوكاسل وتشيلسي صاحب المركز الثالث مع شيفيلد يونايتد ويحل مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ضيفا على برايتون.

وتجتذب مباراة الديربي بين آرسنال وتوتنهام اهتماماً كبيراً من بين المباريات التي تقام بعد غد الأحد.

ويتطلع الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال إلى تحسين رصيده من الأهداف حيث يتنافس بقوة مع الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي على صدارة قائمة هدافي المسابقة.

وسجل أوباميانغ هدفه الـ20 في المسابقة هذا الموسم خلال المباراة التي تعادل فيها مع ليستر سيتي 1-1 يوم الثلاثاء الماضي فيما يتصدر فاردي قائمة الهدافين برصيد 22 نقطة.

وفي باقي فعاليات الجولة، يلتقي وولفرهامبتون مع إيفرتون بعد غد الأحد ومانشستر يونايتد مع ساوثهمبتون الإثنين المقبل.

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