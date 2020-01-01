الأهلي يفشل في إقناع حجازي بالعودة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

عبر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن سعادته بعودة الأهلي وبيراميدز للتدريبات الجماعية مرة أخرى بعد التوقف طوال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى إجراء المسحات الخاصة بالجائحة.


وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية أن الأهلي نجح في تجنب تكرار سيناريو أحمد فتحي، خلال الأيام الحالية، بعدما تحرك مبكرا لتجديد عقدي محمد الشناوي وسعد سمير وهذا شئ إيجابي ومميز، مؤكدا أن مروان محسن سوف يجدد عقده قريبا.


وواصل، "يحسب لفريقي الأهلي وبيراميدز الجدية والإصرار على العودة للتدريبات، والاستعداد لاستئناف الدوري المصري الممتاز مرة أخرى المقرر له بداية أغسطس".


وأشار إلى أن الأهلي يواجه صعوبة كبيرة في استعادة أحمد حجازي في الفترة المقبلة، خاصة بعد اقتراب فريقه من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج الموسم المقبل.


يشار إلى أن إدارة النادي الأهلي جددت، خلال الأيام الماضية، عقدي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، والمدافع سعد سمير.

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