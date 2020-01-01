التطورات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:48 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الدمتناوي
لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ضم رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد عرض على هيدرسفيلد مبلغ 2.5 مليون جنية إسترليني لضم رمضان صبحي، إلا أن النادي الإنجليزي رفض العرض وطلب 7 مليون جنية إسترليني لبيع اللاعب بشكل نهائي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك مقترح داخل مجلس إدارة النادي الأهلي يفيد بعدم الحصول على رمضان صبحي على سبيل الإعارة مره أخرى، في حال رفض هيدرسفيلد بيع اللاعب.

ويرغب الأهلي في ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، مع تقديم وعد للاعب بالموافقة على احترافه في أوروبا مستقبلًا.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد كلف الثنائى خالد مرتجى وأمير توفيق بهذا الملف، لحسمه مع هيدرسفليد ونادر شوقى وكيل أعمال اللاعب الفترة المقبلة فى ظل تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأحمر باستمراره

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي القرن الاهلي رمضاان صبحي خناقة لاعب الأهلي الاهلي

أخبار تهمك

مهاجم الزمالك يهنئ طاهر محمد بالانضمام للأهلي

منذ 37 دقيقة

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

التطورات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

منذ ساعتين و 27 دقيقة

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 15 ساعة

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من معادلة رقم هنري وشيرار التاريخي

منذ ساعة و 14 دقيقة

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ نصف ساعة

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الأهلي يدرس بجدية غلق مفاوضاته مع رمضان صبحي لهذا السبب

طلب جديد من فايلر بشأن رمضان صبحي

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

فايلر يستقر على تصعيد ٣ لاعبين للفريق الأول

تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

اخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

10:38 ص

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

08:21 ص

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

09:41 ص

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

10:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى