التطورات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ضم رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





وكان الأهلي قد عرض على هيدرسفيلد مبلغ 2.5 مليون جنية إسترليني لضم رمضان صبحي، إلا أن النادي الإنجليزي رفض العرض وطلب 7 مليون جنية إسترليني لبيع اللاعب بشكل نهائي.





وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك مقترح داخل مجلس إدارة النادي الأهلي يفيد بعدم الحصول على رمضان صبحي على سبيل الإعارة مره أخرى، في حال رفض هيدرسفيلد بيع اللاعب.





ويرغب الأهلي في ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، مع تقديم وعد للاعب بالموافقة على احترافه في أوروبا مستقبلًا.





وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد كلف الثنائى خالد مرتجى وأمير توفيق بهذا الملف، لحسمه مع هيدرسفليد ونادر شوقى وكيل أعمال اللاعب الفترة المقبلة فى ظل تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأحمر باستمراره



