حقيقة ظهور طفل جديد لـ أحمد الفيشاوي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أعربت سناء لحظي، المحامية الخاصة للفنان أحمد الفيشاوي،  عن إستيائها من الأنباء التي تجزم بظهور طفلاً جديدًا له.

وقالت سناء لحظي، خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي: "أين هذا الطفل منذ زمن لماذا ظهر حاليًا، وأين شهادة ميلاده أو الأوراق الرسمية التي تفيد بذلك".

وتابعت: "حتى الآن لا توجد قضايا رسمية تم رفعها أمام المحكمة، والجلسة المقررة له هي بعدم سداد مصروفات ابنته ومن المقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو".

يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة قد ألغت الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي، بدفع مبلغ 23 ألف جنية ‏إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهى الشقة التى تقيم فيها مع والدتها هند الحناوى، وزوجها الحالى فى ‏إنجلترا‎.‎


وكانت محكمة الأسرة بالجيزة أصدرت حكمًا بإلزام أحمد الفيشاوى بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر ‏مسكن لابنته لينا، وهو الحكم الذى استأنف عليه الفيشاوى، وصدر قرار إلغائه من محكمة الاستئناف‎.

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