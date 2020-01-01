وليد فواز يعلق على صورته بالطفولة: "الواحد شديد من يومه"

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نشر الفنان وليد فواز، صورة جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد ظهر بهذه الصورة يستعيد ذكريات طفولته بصورته وهو صغيرًا، وعلق قائلاً: "بابا سيبني لو سمحت هعرف أمشي لوحدي، أنا ماسك فيك عشان مزعلكش الواحد شديد من يومه".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "منور يا نجم من يومك".



يشار أن وليد فواز شارك مؤخرا بمسلسل "شاهد عيان"، في السباق الرمضاني 2020 وتدور أحداثة في أطار بوليسي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة هنا شيحة وبسمة حسن ومحمد لطفي.