بمشاركة مصرية.. الأولمبياد الخاص الإماراتي ينظم دورة دولية بحضور 23 دولة عربية وأجنبية

بمشاركة مصرية و 23 دولة عربية وأجنبية عقدت دورة دولية حول مفاهيم العمل والتواصل مع رياضى للأولمبياد الخاص بالتعاون الافتراضي ورعاية مركز إعداد القادة بالإمارات ، والتي قام بتنظيمها الأولمبياد الخاص الإماراتي و باعتماد الأولمبياد الخاص الدولى بالشرق الاوسط وشمال افريقيا،شارك فى الدورة مشاركون من 23 دول عربية وأجنبية مصر ، الكويت ، عمان ، السعودية ، الأردن ، الإمارات ، البحرين ،الجزائر ، السودان ،العراق ، المغرب ، اليمن ، إيران ، تونس ، جزرالُقمـــر ، سوريا ، لبنان ، الى جانب فرنسا ، ارمنيا، الفلبين ، الهند ، جزر فيجي ، رومانيا.

وشهدت الدورة مشاركة 591 دارسا وشارك من مصر فى هذه الدورة د. أحمد عبدالرحمن ،د. حمادة حبيب،ابتسام الحفناوي،احمد شنانة ،احمد جمال،احمد عبدالحفيظ،احمد رزق،احمد عبد المطلب،احمد عبد الحميد،احمد خليل،احمد الطريني،احمد سعدي،احمد الشريف،اسلام كامل،د. السعيد العدل،د. عمر غرباوى ،د. مؤمن عزالديند. إيناس عزت ،د.عزه سعيد،د. شيماء كرار،د. نهلة عبد الفتاح،السعيد حسنين ،السيد العريني،السيد مجاور،ايمان خليل،ايمن عبد المقصود ،ايه السيد العربي ،ايهاب السنيطي،ايهاب الخطيب،إبراهيم ريحان،إبراهيم المدهون،إسراء الحفناوي،إسلام السبعاوي،إسماعيل سمرة،.د. غادة يوسف ، أحمد مكرم،أحمد فارس،أحمد النجار ،أحمد مصطفى ،أحمد عبد المقصود ،أحمد سليم،أحمد وحيد فريد ،أسامة المنغم ،أشرف طعيمه،أشرف احمد ،أماني البطل ،أماني قمر ،أميرة ماهر ،أميرة الزيني ،أيمن ابراهيم،أيمن الحلواني،آشرف لطفيآية الله متولي،آيه الأحمدي ،باسم مسعد ،بسام غانم،تامر الشناوى،تقي حمدي ،تقي بلال،حازم أحمد ،حازم عبد الهادي ،حسام الزهاوي،حسام محمد السيد،حسن عبدالكافي ،حسن نايل ،حماده اسماعيل،حنان غازي،حنيدق رمضان،خالد الغندور،خالد عبد القادر ،د. رحاب الشافعي،د. أحمد ساهر ،د. أحمد البقري،د. حنان حسنين،د. رامى سلام،د. شريف محمود ،د. عبد الرحمن يحيى ،د. علاء ابوالحديد،د. عمرو البدري ،د. فتح الله الشوره ،د. محمد موافي،د. محمود تركى،د. نسمه عبدالعظيم،د. أحمد محمد يادم ،د.عمادم النادى ،د. محمد هنداوي ،د. محمد عبدالمعبود ،د. نادية صالح ،داليا حسن ،دعاء عاطف ،دعاء فرغلى،راد الخطيب،رأفت الهمشري،رزق أبو زيد،رشا عبد الظاهر ،رضوى السبعة،ريهام محمود،ريهام الغباري،ريهام منصور،ساره جابر ،سالي القصبي.

كما شهدت الدورة مشاركة رحمه إسماعيل المحاضر الوطنى و الحاصلة على شهادة برنامج المدرب الوطنى للاولمبياد الخاص ، و عمل رحمه فى مجال تعليم وتدريب أصحاب الهمم بمركز محمد بن راشد للتعليم الخاص بجانب خبراتها فى تدريب أصحاب الهمم حيث انها ضمن فريق الإمارات للجولف الذي شاركت بفعاليات الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص بأبوظبي 2019.

وتضمنت الدورة رؤية مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي فى إثراء حياة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية فى الإمارات من خلال الرياضة ، وذلك الفرص المتاحة للرياضيين لتنمية اللياقة البدنية وإظهار الشجاعة وتجربة الاستمتاع بالمشاركة في تبادل الهدايا واكتساب المهارات و التصادق مع أسرهم والرياضيين الآخرين في الأولمبياد الخاص والمجتمع الذي يتيح الفرصة لذوى الاعاقة الذهنية لإثبات قدراتهم و مهاراتهم الرياضية والتي من شأنها أن تغير نظرة وتفاعل المجتمع معهم ليصبحوا أفرادً أكثر فعالية في المجتمع. ويقدم إلى نشر الثقافة الرياضية والصحية في أوساط ذوي الإعاقة الذهنية وإشراك الأسرة في كافة المراحل التنظيمية والتدريب وبناء شراكات مستدامة مع قطاعات المجتمع المختلفة.

كما تضمنت تعريف الرياضيين المشاركين في المنافسات الرياضية للاولمبياد الخاص ، والقواعد المنظمة لتلك النقاط مثل الفئات العمرية و البرامج و الانشطة المختلفة التي تشارك بها الرياضيين. كما تم إلقاء الضوء على أنشطة مؤسسة الأولمبياد الخاص من تدريب رياضى ، العاب و مسابقات ، البرامج الصحية ، الدعم الأسري ، المدارس الموحدة ، و تقديم شرح لكل نشاط و ما يتم تقديمه للرياضيين.

و تم شرح بعض النقاط التخصصية حول الأداء الفكرى و السلوك التكيفي و المهارات العملية و الاجتماعية و النظرية التى لها تأثير مباشر على أداء الرياضيين و مدى قدراتهم.

و تم تقديم محور حول التواصل مع الرياضيين من أصحاب الهمم و إعطاء توصيات للمدربين والعاملين بالقطاع الرياضي لأصحاب الهمم حول كيفية و طرق التواصل الصحيح مع الرياضيين و ماهى التعريفات والمصطلحات شروط الاستخدام ، و كيفية إنشاء بيئة إيجابية للعملية التدريبية من خلال توفير فرص التعلم للرياضيين و المرونة فى التعامل مع المواقف المختلفة و طرق التعامل السليم.

كما تم التطرق إلى محور هام حول التدريب الافتراضي و الصعوبات التي قد تتوافق مع المدربين مثل صعوبة التواصل اللفظي من قبل الرياضيين أو السلوك العنيد من قبل الرياضيين أو صعوبة التركيز و فترات التدريب القصيرة أثناء الوحدات التدريبية وكيفية التعامل مع تلك الحالات المختلفة.

و شارك فى الدورة الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة و التدريب بالرئاسة الاقليمية حيث قام بتوضيح نقاط مهمة حول برامج التدريب بالمنطقة ودور البرامج الوطنية فى تقديم برامج تأهيل المدربين و الحكام ، كما قام بتوضيح النقاط الرئيسية حول ماهية الرياضة الموحدة و الهدف من الدمج المجتمعي من خلال ممارسة الرياضة الموحدة.

كما تواجد الدكتور شريف الفولي مدير عام الالعاب و المسابقات بالرئاسة الاقيمية حيث وضح العديد من النقاط حول الالعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص ، و تعريف المدارس الموحدة و مدارس الابطال الموحدة ، و إلقاء الضوء على قواعد المشاركة فى مسابقات الأولمبياد الخاص ، و انشطة الاولمبياد الخاص الدولى القادمة.