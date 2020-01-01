بعد التوقع بتخطي الذروة.. تعرف على التخوف الجديد من كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا قد تكون حدثت، ولكن الخوف أن تحدث موجة ارتدادية، موضحا أنه إذا حدث زيادة في عدد الإصابات فهذا لا يعني أنها موجة جديدة، ولكنها موجة ارتدادية لنفس الموجة، وغالبا تحدث خارج البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس.





وأشار "عنان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن البؤرة الرئيسية كانت في القاهرة الكبرى، منوها بأن محافظة القاهرة هى الأكثر التزاما بالإجراءات الاحترازية بعد تطبيق الفتح، مناشدا المواطنين خارج محافظة القاهرة الالتزام بالضوابط الاحترازية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.



