مستجدات لقاح كورونا.. انتظروا عام 2021

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
مازال العلماء يبحثون عن لقاح يكون قادر على مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" هذا الوباء الذي انتشر في أغلب دول العالم منذ نهاية ٢٠١٩ وبدايات ٢٠٢٠.

ورغم انتهاء أغلب التجارب السريرية على عدد من اللقاحات إلا أن لم يعلن العلماء عن أي لقاح حتى الآن قادر على مواجهة الفيروس والقضاء عليه وتأمين البشر حول العالم من هذا الوباء.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المستجدات التي طرأت على الساحة العلمية بشأن لقاح فيروس كورونا:

- شركة جونسون آند جونسون الأمريكية تهدف إلى البدء في إجراء اختبار سريري للقاح فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، وإنتاج مليارات الجرعات في عام 2021.

- شركتا مودرنا الأمريكية وروفي الأوروبية عن تعاونهما من أجل إنتاج لقاح محتمل لكورونا وذلك بإنتاج اللقاح الخاص بمودرنا في مصنع تابع لروفي بالعاصمة الإسبانية مدريد، فستقوم روفي بعمليات التعبئة والتغليف من خلال خط إنتاج جديد، ومن المقرر أن يطرح في الأسواق خارج الولايات المتحدة، في أوائل 2021.

- أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، قال إنه لا يوجد ضمان بأن الولايات المتحدة ستمتلك لقاحا فعالا ضد فيروس كورونا المستجد بحلول بداية العام المقبل، متمنيا جاهزية لقاح لفيروس كورونا المستجد نهاية 2020 أو بداية 2021.

- هناك فرقا من العلماء تجري أبحاثًا وتجارب بالفعل لمعرفة ما إذا كان دم سرطان حدوة الحصان الأزرق يمكن أن يساعد في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، حسب ما أعلنت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.

ووزارة الصحة المصرية تعمل حاليا على إحتواء الفيروس بشكل كبير من خلال عدة إجراءات مختلفة على رأسها حملات التوعية بالإجراءات الوقائية وطرق زيادة المناعة ضد الفيروس، خاصة بعد تطبيق الحكومة خطة التعايش مع الوباء منذ أول يوليو الجاري. 

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