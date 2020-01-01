أستاذ أوبئة يكشف الموعد المتوقع للموجة الثانية من كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن كل الفيروسات والأوبئة تأتي في شكل موجات متتالية، إما بشكل موسمي، أو بشكل مفاجي، وقد تكون الموجة الجديدة أخف، أو قد تكون أقوى، أو بنفس مستوى الموجات السابقة.





وأشار "عنان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن ما يتردد بأن فصل الصيف أثر على حدة فيروس الكورونا بسبب ارتفاع الحرارة، لم يثبت علميا، لافتا إلى أن أعلى معدل انتشار للفيروس في الدول ذات الحرارة المرتفعة كالسعودية كان خلال أشهر الصيف.





ونوه أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بأنه من المتوقع أن تبدأ الموجة الثانية من فيروس كورونا خلال شهر يناير المقبل، والانتهاء غالبا قد يكون في الخريف أوائل شهر سبتمبر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.



