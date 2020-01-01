موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من معادلة رقم هنري وشيرار التاريخي

واصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مسلسل التألق في البريمير ليج، بعدما سجل ثنائية في الجولة الماضية ضد برايتون.

ودعم صلاح حظوظه في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفين في اللقاء الذي تغلب فيه فريقه على برايتون (3-1)، لحساب الأسبوع الـ34 من المسابقة.

ورفع صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 19 هدفا، ليقفز إلى المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وفي حال مشاركته في المباريات الأربع المتبقية من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واستمراره في تسجيل الأهداف، فقد يتوج الفرعون المصري بالحذاء الذهبي في "البريمير ليج"، للموسم الثالث تواليا، في إنجاز تاريخي لم يسبقه له سوى الأسطورتان، الإنجليزي آلان شيرار، والفرنسي تيري هنري.