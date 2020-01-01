توقف الكورونا منح إينجز الراحة المطلوبة للمنافسة على هداف البريميرليج

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:53 ص
إينجز
إينجز
صرح مهاجم ساوثامبتون  داني إينجز، إنه حصل، نتيجة توقف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب فيروس كورونا، على راحة كان في أمس الحاجة إليها من أجل استعادة سابق لياقته لتقديم أداء كبير في ختام موسم البطولة.

وأحرز إينجز هدفه رقم 19 في الدوري الممتاز هذا الموسم في تعادل فريقه 1-1 مع إيفرتون على أرض الأخير يوم الخميس.

وكان إينجز انضم بعقد دائم لساوثهامبتون قادما من ليفربول في بداية الموسم الحالي بعد أن أمضى الموسم السابق معارا في صفوف الفريق.

وتراجع مستوى أداء إينجز صاحب الـ27 عاما، قبل توقف الدوري في منتصف مارس الماضي عندما أحرز فقط هدفين في تسع مباريات في جميع المنافسات لكنه هز الشباك أربع مرات في خمس مباريات منذ استئناف مباريات البطولة في الشهر الماضي.

وقال إينجز لصحيفة ساذرن ديلي إيكو:" أشعر أنني أكثر لياقة الآن مما كنت عليه قبل توقف البطولة، أعتقد أن عودتي بهذه الصورة الأفضل كان أمرا إيجابيا بالنسبة لي".

وأضاف المهاجم:" أريد الاستمرار في التحسن وأريد احراز أكبر عدد ممكن من الأهداف قبل نهاية الموسم".

وتعثرت مسيرة إينجز في ليفربول بسبب سلسلة من الإصابات الخطيرة التي تقلصت بسببها مشاركته مع الفريق إلى الظهور فقط في 14 مباراة خلال ثلاثة مواسم.

لكنه قدم أداء مختلفا تحت قيادة رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون في الموسم الحالي محرزا 15 هدفا في 17 مباراة في كل المنافسات ما بين سبتمبر أيلول ويناير كانون الثاني.

وأشاد المدرب النمساوي باللاعب، قائلا:" في كل أسبوع يعمل بكل جد من أجل الفريق، وهو يعرف مدى أهميته بالنسبة لنا".

وقال إينجز:" بالنسبة لي الأهداف هي الأهداف، التهديف أمر محبب للجميع ودائما أسعى لإحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف بشتى الطرق".

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 15 ساعة

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز

منذ ساعة و 25 دقيقة

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من معادلة رقم هنري وشيرار التاريخي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مهاجم الزمالك يهنئ طاهر محمد بالانضمام للأهلي

منذ 36 دقيقة

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

التطورات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:38 ص

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

08:21 ص

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

09:41 ص

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

10:20 ص

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

09:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى