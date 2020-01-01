أسعار الذهب تواصل التراجع في بداية التعاملات الصباحية.. وعيار 21 يفقد مستوي الـ 800 جنيه

بالرغم من مواصلة أسعار الذهب التراجع في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن فقدت المستويات التاريخية أمس الخميس، إلا أنه مازال يحتفظ بالمكاسب الأسبوعية. وهبط جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهان ليسجل 798 جنيهًا في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات.









وسجل سعر الذهب عيار 24 بلغ نحو 912 جنيهاً، فيما بلغ عيار 21 نحو 798 جنيهات، في حين سجل عيار 18 نحو 683 جنيهاً، والجنيه الذهب سجل 6387 جنيهاً.









وقال إيهاب واصف نائب شعبة الذهب، إن الذهب يكسر نقطه دعمه عند 1800 ليصل الي 1797 و بالتالي من المتوقع انكسار السعر عن الـ 800 جنيه لعيار 21 مع بدايه فتح الأسواق في مصر .





ولكن ما زال الذهب هو الأكثر جاذبيه للإستثمار في ظل الظروف الحاليه و انتشار فيروس كورونا في الولايات الثلاثه الأكثر كثافه سكانيه كاليفورنيا و تكساس و فلوريدا.





وفي ظل ظروف عدم تأكد ما اذا كان الرئيس ترامپ سوف يخوض الانتخابات الأمريكيه القادمه في شهر نوفمبر مما يؤدي إلي التشكك في استمرار السياسات النقديه الأمريكيه.









أسعار الذهب عالمي:

تراجع الذهب يوم الجمعة إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار، لكنه يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي إذ تسبب ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة في تعزيز الشهية للملاذات الآمنة.