للشهر الثالث على التوالي.. ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 11.6٪ في يونيو

أظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) ، اليوم الجمعة ، أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت في يونيو بنسبة 11.6٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، لتسجل زيادة للشهر الثالث على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.



تأتي الزيادة بعد ارتفاع بنسبة 14.5٪ في مايو و 4.4٪ في أبريل، قبل ذلك كانت المبيعات قد هبطت في فترة ركود استمرت عامين تقريبًا.





وارتفعت المبيعات في يونيو إلى 2.3 مليون سيارة، وفقًا لبيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) ، أكبر هيئة لصناعة السيارات في البلاد.





وتجاوزت مبيعات المركبات التجارية، بما في ذلك الشاحنات والشاحنات والحافلات، وقد سجل سوق السيارات بشكل عام قفزة بنسبة 63.1 ٪ في المبيعات إلى 536،000 وحدة في يونيو.





وانخفضت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة (NEVs) في يونيو للشهر الثاني عشر على التوالي، إلى 104000 وحدة، وتشمل مركبات NEV مركبات كهربائية تعمل بالبطارية، وهجين يعمل بالكهرباء والبنزين، ومركبات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.





كما أعلنت شركات صناعة السيارات مثل Geely Automobile Holdings Ltd و Great Wall Motor و Tesla Inc و Ford Motor Co عن مبيعات إيجابية في يونيو.