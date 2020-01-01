الأوقاف: قدر المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:23 ص
الأوقاف
الأوقاف
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة: إن حرمة النفس والروح هى أعظم عند الله من أي شيىء أخر، فضلا على أن قدر المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة للحفاظ على أرواح الناس خلال جائحة كورونا.

وأشار "أبو عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المساجد مفتوحة، والصلاة تؤدى فيهم، عدا صلاة الجمعة فقط تؤدى في مسجد واحد وبعدد محدود من المصليين وفقا للضوابط الاحترازية وتنقل على الهواء.

وأوضح أنهم بدأوا إعادة مصليات النساء للعمل، وستكون البداية بمسجد السيدة زينب، وسيتم فتح المسجد في 4 فروض وهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وستطبق كافة الإجراءات الوقائية.

ونوه بأنهم لم يرصدوا أي مخالفات خلال الفترة الماضية جراء فتح المساجد، إلا مخالفة واحدة وكانت في مسجد سيدنا الحسين، وكانت نابعة من عاطفة جياشة.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد ستؤذن لظهر اليوم الجمعة، بأذان النوازل، حيث لم تتخذ الوزارة بعد قرارا بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، ومازال قرار فتح المساجد قاصرا على أداء الصلوات الخمس فيما عدا صلاة الجمعة.

وناشدت وزارة الأوقاف جميع المصلين الالتزام بالضوابط والإجراءات التى أعلنتها وعدم الذهاب للمساجد وقت صلاة الجمعة وأداء الصلاة ظهرا فى المنازل، مشددة أيضا على الأئمة والعاملين فى المساجد بعدم فتح المساجد وقت صلاة الجمعة حتى لايقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة فى هذا الشأن.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه بالرغم من إشادتها بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية، منذ قرار إعادة فتح المساجد، فإن التجربة لا تزال موضع التقييم، ولم تتخذ قرارا حتى الآن بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مناشدة المصلين ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية حتى تستمر عملية فتح المساجد لبقية الصلوات واستمرار تقييم التجربة تمهيدا لفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وأكدت الوزارة، أن من يتجاوز هذه الضوابط قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها ضرورة الالتزام بعدم فتح أى مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة محذرة بشدة من مخالفة هذه التعليمات.

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وزير الأوقاف وزارة الأوقاف الأوقاف اداء صلاة الجمعة

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