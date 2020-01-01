رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة نجم الفريق المعار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب فايلر، باستمرار هشام شعبان نجم فريق مواليد 97، وتجديد إعارته إلى صفوف طنطا، لمدة موسم آخر خاصةً أنه مازال صغير في السن.

وتتجه النية لدى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بالموافقة على بيع اللاعب بصفة نهائية وعدم تجديد إعارته، لصعوبة عودته للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وكان الأهلي وافق على إعارة هشام شعبان، مع بداية الموسم الجاري إلى صفوف طنطا، بعد إلغاء مسابقة الشباب مواليد 97، بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم.

من ناحية أخرى استقر فايلر، على عودة الثلاثي محمد شريف، المعار لصفوف إنبي، وأكرم توفيق، المعار لصفوف الجونة، وعمار حمدي المعار لصفوف طلائع الجيش، وذلك بعد ظهورهم بمستوى مميز مع أنديتهم بالموسم الحالي.

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