السر وراء تراجع ميسي عن التجديد لبرشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لتجديد عقده مع النادي الكتالوني.





وكانت إذاعة "كادينا سير" قد أكدت منذ عدة أيام، رغبة ميسي في عدم تجديد عقده مع برشلونة، واستعداده للرحيل بنهاية الموسم المقبل.





وبحسب صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة، فإن ميسي فضل عدم تجديد عقده، اعتراضاً على سياسية رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو.





وأضافت الصحيفة، أن ميسي غاضب بسبب عدم تدعيم فريق الكرة بالنادي بشكل كافي، للمنافسة على جميع البطولات.





ويريد ميسي وضع إدارة الفريق تحت الضغط، للقيام بصفقات قوية تعيد النادي لواجهة المنافسة، لا سيما على صعيد دوري أبطال أوروبا.





وكان برشلونة قد حقق فوزاً صعباً على نظيره إسبانيول بهدف نظيف بالأمس، في الجولة 35 من الدوري الإسباني.