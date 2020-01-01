وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربى

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:24 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد الشيخ
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، اجتماعاً لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، والتى منها إنشاء جهاز تنمية أراضي الساحل الشمالي، وهو ما تم بالفعل، وكذا التنسيقات اللازمة بين محافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ القرار.

وقال وزير الإسكان: نهدف لإنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع الجديدة، بالساحل الشمالي الغربي، ومنها مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوفير مختلف الأنشطة السكنية والخدمية والسياحية، ليكون الساحل الشمالي مكاناً للحياة طوال العام، وليس فى موسم الصيف فقط.

ووجه الوزير بتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية، للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة بها، مؤكداً أن الساحل الشمالي الغربي يتمتع بإمكانيات هائلة تضاهى العديد من المدن العالمية، كما أكد أن عوائد التنمية ستعود على سكان المنطقة، وستحسن من مستوى معيشتهم.

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

5 تبديلات ووقت إضافي.. الكاف يبلغ الأهلي والزمالك بتعديلات نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ يومين

وائل جمعة يسخر من احتفالية الزمالك بنادي القرن

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

السر وراء تراجع ميسي عن التجديد لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ يوم

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

منذ أقل من ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ حوالي 9 ساعات

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:21 ص

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

09:46 ص

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

09:50 ص

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

10:20 ص

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى