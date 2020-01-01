الدوري الدنماركي.. ميتييلاند يحقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:52 ص
ميتييلاند
ميتييلاند
وكالات
انتفض ميتييلاند أمام كوبنهاغن 3-1، وضمن حسابياً الفوز بلقب الدوري البلجيكي لكرة القدم للمرة الثالة في تاريخه قبل خمس جولات من النهاية.

وسبق للفريق التتويج باللقب في موسمي 2017/2018 و2014/2015.

وفاز ميتييلاند على منافسه على اللقب كوبنهاغن، الثاني في الترتيب، ولكنه يفصله عن المتصدر حالياً 17 نقطة.

تقدم كوبنهاغن في الدقيقة 22 عن طريق محمد دارامي قبل ان يعود ميتييلاند في الشوط الثاني بثلاثية افتتحها في الدقيقة 63 عبر الغيني سوري كوبا قبل أن يضيف أندريس دريبر الثاني في الدقيقة 79، ثم اختتم اور مابيل الثلاثية قبل ثماني دقائق من النهاية.

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