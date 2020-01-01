سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

فجر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مفاجأة كبرى، بعدما كشف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن المفاجأة التي وعد بها جماهير القلعة البيضاء.

 

وأكد رئيس الزمالك، أنه قام بتسجيل علامة تجارية تحمل أسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" وذلك في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

وطالب مرتضى منصور الأهلى إزالة أى لافتات تحمل اسم "نادى القرن" خاصة وإن اللقب أصبح علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.

 

وبعد إعلان رئيس الزمالك عن الأمر، تسائلت العديد من الجماهير عن السبب وراء تسجيل الاسم فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويعود السبب إلى أن تلك الوزارة هى الجهة المنوطة فى مصر بتسجيل العلامات التجارية وفقًا للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 82 لسنة 2002.

 

ويعود أصل العلامة التجارية إلى عام 1940 حيث كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون علامات عليها، وعلى مر السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.

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