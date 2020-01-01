مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود صعوبة كبيرة في احتفاظ نادي الرجاء البيضاوي بمهاجمه حميد أحداد، المعار من الزمالك وعودة الاعب إلى قلعة ميت عقبه بداية من الموسم الجديد.





عودة حميد أحداد إلى نادي الزمالك





وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن رغبة مسؤولي الرجاء ببقاء أحداد اصطدمت بإصرار من الزمالك على استعادته، بالإضافة إلى المبلغ المرتفع الذي يطلبه الزمالك من أجل بيع النجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





وأوضحت الصحيفة المغربية أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك طلب بمنح أحداد فرصة جديدة.





وأضافت أن إدارة الزمالك بعثت رسالة لنظيرتها في الرجاء تؤكد فيها أن عقد الإعارة انتهى في 30 يونيو الماضي، وتطلب عودة حميد أحداد ، وهو ما قد يشكل ضربة قوية للمدرب جمال السلامي.





وأشارت "المنتخب" أن أحداد انسجم بسرعة داخل القلعة الخضراء ويعد من المهاجمين المهمين بالفريق، حيث سجل 4 أهداف في الدوري المغربي قبل توقفه.





وتابعت الصحيفة المغربية أن انسجام أحداد بالرجاء، جعله يبدي رغبته في مواصلة المشوار، وعدم العودة للزمالك، حيث وجد ضالته مع الفريق المغربي الذي يتنافس على اللقبين المحلي والقاري.





وأتمت الصحيفة أنه ليس من مصلحة الرجاء أن يرحل أحداد خاصة في هذه الفترة الحاسمة، خاصة بعد مباريات الفرق المهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.