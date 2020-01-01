أنشيلوتي يكشف مصير خاميس رودريجيز مع ريال مدريد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:42 ص
أنشيلوتي
أنشيلوتي
قال مدرب إيفرتون، كارلو انشيلوتي، في مؤتمر صحافي إنه يعتقد أن الكولومبي خاميس رودريغيز سيظل في ريال مدريد.

ولا يدخل الكولومبي في خطط المدرب زين الدين زيدان مما تسبب في شائعات حول رحيله من الفريق "الملكي".

 وبسؤاله عن احتمال ضمه لإيفرتون، نفى أنشيلوتي الذي درب اللاعب في ريال مدريد ذلك.

 وقال "يعجبني اللاعب كثيراً حين ذهبت من مدريد، جاء خاميس إلى ميونخ وبعدها كانت هناك شائعات حول نابولي. الآن إيفرتون شائعة أيضاً. هو لاعب من ريال مدريد وأعتقد أنه سيظل كذلك".

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