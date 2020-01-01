موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة فى البريميرليج

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يحل نادى مانسشتر سيتي غدا السبت ضيفا على نظيره نادى برايتون ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فالمر الدولي بمدينة برايتون.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.


وتذاع المباراة بين نادي مانشستر سيتي أمام نظيره برايتون على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويدخل نادى مانسشتر سيتي المباراة وهو فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي برايتون المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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