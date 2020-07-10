الطالع الفلكي الجُمعَه 10/7/2020..بُرج السّرعَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى السّابعة و6 دقائق صباح غدٍ السّبت بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى السّابعة و24 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 3 أبيب قبطى ، 10 تَمُّوز رُومى ، 19 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:- وعشان نحضّر المُركّبْ دَه لازم نحطّم البريتون تحت درجة حرارة وانصهار توازى الكتلة فِالمُربّع المُشِعّ.(فؤاد المُهندس من فيلم المليونير المزيّف-1968)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم 10 يوليو

يُصدف أنه ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الأمريكى ذى الأصل الصّربى نيكولاس تيسلا رائد التيارالكهربائى المُتردّد و ضحيّة العداوة من توماس أديسون ، قامت الحكومة الأمريكيّة بتدمير أبراجه الناقلة للطاقة رغم أنّ تجاربه واختراعاته هدفت لنقل الإشارات والكهرباء لاسلكياً ، لم يفتقر تيسلا للمال حيث كان يكسب من براءات إختراعاته المُتعدّدة لكنه كان يُنفق أغلب أمواله على إختراعاته الجديدة التالية ، تيسلا بما يُمثّله من إختراعات مولود تحت نفوذ بُرج الجَوزاء على الطريقة الهندية و يحكمه عطارد كوكب السرعة ناقل المعلومات والطاقة ، فى ذكرى ميلاده هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم نيكولاس تيسلا مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(جسرالبوابة الذهبية)،(سيجار كوبى)،(إستمر فى حلمك)،(ثعبان من الضوء)، (زجاجة حليب)،(كوزكو/عاصمة الإنكا فى دولة بيرو مشهورة بالفضة)،(نجم مُشبّع بالطاقة)،(حرب النجوم)،(سنجاب)،(قوة الرصاصة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الثور: لاتستفز الآخرين بالدّعس على الأوتارالحسّاسة لديهم عن عمد ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.

برج الجوزاء: ضائعة وعلاقات مقطوعة أو متضرّرة وحتى أجهزة معطوبة كلها واردة للإصلاح اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: إن تعامل معك أحدهم بعصبيّة أو فظاظة فلا ترد عليه خشونته فربّما كانت بسبب ضغط ، إذا عُرِفَ السبب بَطُلَ العَجبْ.





برج الأسد: لا تغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العذراء : عليك التمييزفى معاملتك بين أصناف البشر مع الإحتفاظ بكرامتهم جميعاً، لاتحطّ من قدر الآخرين ولاتُعطِ لأحدهم قدراً أكبر من حجمه الحقيقى.





برج الميزان : تمسّك بثباتك الإنفعالى إن واجهت ظروفاً مستفزّة،الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج العقرب: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج القوس: لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء والرعاع وابتعد بنفسك عن الأماكن التى لاتليق بمستواك الإجتماعى ،صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.





برج الجدى: عليك أن تكون أنت نفسك مقتنعاً بماتقدّمه من أفكار للآخرين أولاً حتى تتمكّن من بيع فكرتك ثانياً، لا تعد الآخرين بما لاتستطيع الوفاء به.





برج الدّلو: قد يرغب من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الحوت: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.