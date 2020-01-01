الثقافة: مصر أول دولة عربية وأفريقية تستأنف نشاطها الفني رغم جائحة كورونا

كشف محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة، عن تفاصيل استئناف دار الأوبرا لنشاطها الفني، موضحا أن عودة النشاط الثقافي في مصر بدأ منذ الأحد الماضي، بعودة 16 مكتبة للعمل على مستوى 10 محافظات كمرحلة أولى.





وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المتاحف بدأت استقبال زواها بطاقة استعابية 25%، يوم الثلاثاء الماضي، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، منوها بأن وزيرة الثقافة تفقدت عدة مسارح.





وأوضح أنه أولى ندوات وأمسيات المجلس الأعلى للثقافة انطلقت وكانت عن التنمر، كما انطلقت الفعاليات الفنية مع الجمهور بأحد قاعات دار الأوبرا، معلقا "الجمهور رجع ينور الأوبرا"، وأن مصر أول دولة في عربية أفريقية تعود إلى النشاط الفني والثقافي في ظل انتشار جائحة كورونا.





تعافي 512 مصابا بفيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



