الثقافة: مصر أول دولة عربية وأفريقية تستأنف نشاطها الفني رغم جائحة كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:21 ص
دار الأوبرا
دار الأوبرا
هدى عبدالرازق
كشف محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة، عن تفاصيل استئناف دار الأوبرا لنشاطها الفني، موضحا أن عودة النشاط الثقافي في مصر بدأ منذ الأحد الماضي، بعودة 16 مكتبة للعمل على مستوى 10 محافظات كمرحلة أولى.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المتاحف بدأت استقبال زواها بطاقة استعابية 25%، يوم الثلاثاء الماضي، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، منوها بأن وزيرة الثقافة تفقدت عدة مسارح.

وأوضح أنه أولى ندوات وأمسيات المجلس الأعلى للثقافة انطلقت وكانت عن التنمر، كما انطلقت الفعاليات الفنية مع الجمهور بأحد قاعات دار الأوبرا، معلقا "الجمهور رجع ينور الأوبرا"، وأن مصر أول دولة في عربية أفريقية تعود إلى النشاط الفني والثقافي في ظل انتشار جائحة كورونا.

تعافي 512 مصابا بفيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا حول العالم فيروس كورونا المنظمه العالميه الصحه العالميه إفريقية

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ يومين

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ يوم

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

منذ أقل من ساعة

السر وراء تراجع ميسي عن التجديد لبرشلونة

منذ نصف ساعة

وائل جمعة يسخر من احتفالية الزمالك بنادي القرن

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:21 ص

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

09:46 ص

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

10:20 ص

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

09:50 ص

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى