5 تبديلات ووقت إضافي.. الكاف يبلغ الأهلي والزمالك بتعديلات نصف نهائي أبطال أفريقيا

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الفرق المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بأنه ينتظر الموافقة النهائية من دولة الكاميرون على بعض الأمور التنظيمية والتسويقية لاستضافة ما تبقى من مباريات دوري الأبطال.

ويتواجد في نصف نهائي دوري الأبطال، 4فرق من مصر والمغرب، حيث يلتقي الزمالك والرجاء، بينما يلاقي الأهلي الوداد.

وقال كاف، في خطابه للاتحادات الأهلية، إن نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة، وسيتم الاحتكام لوقت إضافي في حالة التعادل، ثم ركلات ترجيح.

وتابع: "كما سيتم تطبيق التبديلات الخمسة أثناء المباراة، لكن بشرط أن يتم على 3 فرص فقط لكل فريق أثناء سير المباراة ويجرى التبديلين الأخرين إما بين الشوطين أو دمجهما مع تبديل آخر حتى يتجنب توقف المباراة 10 مرات بواقع 5 لكل فريق للتبديل.

وأشار كاف في خطابه إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات المونديال في وقت لاحق، حيث يدرس الأمر حاليًا في اللجنة التنفيذية.