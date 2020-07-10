منتخب سوريا يوافق على مواجهة العراق وديا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

وافق الاتحاد السوري لكرة القدم، على خوض مباراة ودية أمام منتخب العراق، في الثامن من سبتمبر المقبل، تحضيرا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.

 

وقال هشام محمد المتحدث الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان رسمي: "المباراة ستقام على ملعب فرانسو حريري، في محافظة أربيل".

 

وتابع: "المنتخب الوطني سيلاقي عمان يوم 3 سبتمبر المقبل، وبعدها سيعود إلى أربيل، للدخول في معسكر تدريبي داخلي، يستمر عدة أيام قبل مواجهة نسور قاسيون".

 

وأكمل: "هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات، لتأمين مباراة ثالثة لأسود الرافدين، تقام أيضا في محافظة أربيل".

 

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة، في التصفيات الآسيوية المزدوجة، برصيد 11 نقطة.

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