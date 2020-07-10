هالة صدقي تستعيد ذكرياتها مع رجاء الجداوي بهذه الصورة





وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي قبل أيام جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة.





ويشار إلي أن العمر الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي السادسة والثمانون عاماً، وتحمل اسماً آخر لها وهو الحقيقي "نجاة علي حسن الجداوي" وليس رجاء كما هو متداول بالوسط الفني.









أحيت النجمة هالة صدقي ذكري الراحلة رجاء الجداوي ، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام إثر إصاباتها بڤيروس كورونا.وظهرت بالصورة برفقة رجاء الجداوي ومحمد الشرنوبي وهشام عباس.وعلقت قائله : "أحلي وأجمل الذكريات مع أعز ناس لقلبي ، صباحكم كله خير " .