هاني رمزي يستعيد ذكرياته مع الراحل عبد المنعم مدبولي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

استعاد النجم هاني رمزي ذكرى وفاة  الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي ، حيث نشر هاني فيديو للراحل أثناء استضافته في أحد البرامج وهو يتحدث عنه ويشيد بأدائه قائلاً: "هاني رمزي تلقائي ولا يتصنع الضحك".

وكتب هاني علي الفيديو: "ذكري رحيل العملاق عبدالمنعم مدبولي الله يرحمه، فيما لاقى الفيديو تفاعلًا الكثير من الجمهور داعييين له بالرجمة والمغفرة.

وعلي صعيد آخر يشار أن آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.


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