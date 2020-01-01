أزمة في اتحاد الكرة قبل عودة الدوري

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:51 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
تظل اللجنة الخماسية بالأتحاد المصري لكرة القدم، في انتظار تحديد موعد حسم إعلان جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.



وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إستئناف مسابقة الدوري يوم 6 أغسطس القادم، بعد توقف زاد على 4 أشهر، وذالك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.



وعلى الرغم من هذا إلي أن هناك 3 أسباب توقف إعلان جدول المنافسات وهم كالتالي:-



 أولاً:- عدم الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بإقامة المبارايات حتى الآن، وذالك للتأكيد على المواعيد المقترحة لإقامة المباريات.



 ثانياً:- أنتظار وصول الأجندة الكاملة لمباريات الاتحاد الأفريقي، بما فيها التوقفات الدولية للمنتخبات، ومباريات تصفيات أمم أفريقيا، حتى لا تتعارض مع المباريات المحلية.



 ثالثاً:- تنتظر اللجنة الخماسية تحديد ملاعب عدة أندية أبرزها المصري وأسوان وطنطا، للحصول على الموافقات الأمنية، حتى تنتهي من وضع الجدول المباريات.

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