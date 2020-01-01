تعرف على أسباب انعقاد الجمعية العمومية للزمالك
الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:05 ص
رامي بشاي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يومي ٢٦ / ٢٧ من شهر يوليو الجاري .
وطالب منصور جميع الأعضاء بالتواجد داخل النادي يومي انعقاد الجمعية العمومية من أجل مناقشة العديد من المقترحات الخاصة بالنادي.
وقررت إدارة الأبيض انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يومي ٢٦ / ٢٧ من شهر يوليو الجاري .
وتشهد الجميعة العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.