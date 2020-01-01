حلمي طولان يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجم إنبي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشف زكريا السيد رئيس إنبي عن رفضه انتقال أسامة جلال نجم دفاع الفريق إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة حلمي طولان المدير الفني لإنبي.

وقال زكريا السيد في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون تايم سبورتس 2 :" إنبي ليس لديه أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع أسامه جلال مع بداية الموسم المقبل".

وأضاف:"النادي ينتظر قرار الأهلي الأخير بشأن محمد شريف واتمنى استمرار اللاعب مع إنبي موسما آخر علي سبيل الإعارة".

واختتم السيد تصريحاته قائلًا:" أجرينا المسحة الثالثة دون ظهور أي عينات إيجابية جديدة، كان لدينا 3 عينات إيجابية في البداية وحاليا يتعافون استعدادا للعودة للتدريبات".

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