حلمي طولان يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجم إنبي





كشف زكريا السيد رئيس إنبي عن رفضه انتقال أسامة جلال نجم دفاع الفريق إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة حلمي طولان المدير الفني لإنبي.





وقال زكريا السيد في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون تايم سبورتس 2 :" إنبي ليس لديه أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع أسامه جلال مع بداية الموسم المقبل".





وأضاف:"النادي ينتظر قرار الأهلي الأخير بشأن محمد شريف واتمنى استمرار اللاعب مع إنبي موسما آخر علي سبيل الإعارة".



