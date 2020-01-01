عمر كمال يشوق متابعيه لعمل غنائي جديد (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عن عمل فني جديد مقرر عرضه الفترة المقبلة، حيث نشر كوبليه من الأغنية وعلق قائلاً: "الغربة قصص كتير حزينة.. وديه قصة منهم هتسمعوها قريب جدا".

ولاقى الفيديو تفاعلًا الكثير من محبيه وكتب أحد المتابعين قائلاً: "بالتوفيق والنجاح الدائم يا نجم".

يشار إلى أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "بنتخان" وهي دويتو بينه بين حمو بيكا،وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من توزيع فيجو الدخلاوي وحققت نجاحا كبيرا.

كلمات "بنتخان
من الناس اللي كانو معانا من زمانو بنحاول يا دنيا نعيشها مهما كانبنشوف بهدلهاخلاص بنتعلم يا دنيا ودرسك ده في الراس في غدر وحقد وشر وغيره من الناس مفيش مرجله تعبت في حياتي وشقيت وشربت المرار واقف بطولي وحبايبي مشيو وسابوني".


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