بعد إصابة إثنان من نجومه.. تعرف على نتجية المسحة الثانية للاعبي الزمالك

أوضحت المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19، إيجابية أحد أفراد الأفراد داخل نادي الزمالك، والتي خضع له الفريق في الفترة القصيرة الماضية.













و أن تلقى الجهاز الفني تأكيداً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصرية، بأيجابية إصابة محمد سيد "ميشو" أخصائي التأهيل بفيروس كورونا، بحسب ما كشفته نتيجة المسحة الثانية للفيروس.















