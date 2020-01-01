كندة علوش تشارك جمهورها صورة نادرة لها برفقة والدتها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها صورة نادرة لها تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كندة علوش على هذه الصورة قائله: "مع حبيبة قلبي وروحي الله يخليها ويحفظها، الصورة مو كتير واضحة بس حبيتا شو رأيكم؟".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ربنا يخليهالك يارب ويباركلك في عمرها".

يذكر أن آخر أعمال كنده علوش، فيلم "الأصليين"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وظهرت فيه كضيفة شرف، وشارك في البطولة الفنان خالد الصاوي ومنه شلبي وماجد الكدواني.

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