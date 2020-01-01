عباس أبو الحسن يفجر مفاجأة بشأن تحرش طبيب أسنان شهير بمرضاه













كشف الفنان عباس أبو الحسن، عن تحرش طبيب أسنان شهير بالكثير من مرضاه، وذلك من خلال بوست نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يروي خلاله ما حدث.وكتب: "هذا المجتمع النائم لقرون فوق أحراش كامنة من الإزدواجية والصمت المخزي عليه ان يصحو وينتفض ويواجه خوفه المتجذر من التقدم بالشكوي عندما يكون الأمر متعلق بالتعرض لتحرش أو اعتداء جنسي ، وطالما نتحدث علي التحرش، فهناك يحيا بيننا مجرم جنسي في هيئة دكتور أسنان مشهور، لكن شهرته تتلخص علي مدي تاريخه كله - اكتر من ٣٥ سنةً بالتحرش الجنسي بالمئات من الشباب والرجال بمنتهي السفالة والقذارة، وفي معظم الوقائع دي يقوم هذا المتحرش المريض السافل بمحاولة لمس والتحسيس علي الأعضاء الذكرية لضحاياه في عيادته وفي الأماكن العامة وفي معظم الوقائع تعرض فيها للضرب والإهانة ومسح البلاط به والغريب انه لا يعترض ويتلقي جزاءة بمنتهي الأريحية ولا يرتدع ويدور علي ضحية جديدة".وتابع: "فلو أن الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن للتحرش يصمتن خوفن من الفضيحة والقيل والقال في مجتمع نميمي لا يرحم ويحاول إلقاء جزء من المسؤلية علي الفتاة نفسها، فمبالك الأولاد والذكور اللي هيترعبوا إن اسمهم يزج به بتحرش ذكر آخر والتريقة عليه طبعًا والسخرية وكمان التلسين والتلميح الرخيص نتاج ثقافة المجتمع الذكوري لان ده اللي احنا فالحين فيه، فبيكتفوا بانهم يدوله اللي فيه النصيب وانهم يفضحوه في قعدات خاصة وهو بيعتمد علي هذا الخوف".وأضاف: "طب أنا ليه متاكد من كده وليه بقول دة دلوقتي لأني عاصرت وقائعه من عقود، لكني قابلت آخر كام شهر أربعة أصدقاء ومعارف عمل كدة معاهم مؤخرا وكثيرون غيرهم، وأعرفهم شخصيًا حصل لهم وقائع مماثلة مع هذا المعتدي الدنئ والأخطر ان هذه الحشرة المريضة مستمر في نشاطه المستتر خلف عيادته وعامل إعلانات ويفط بمئات الآلاف عشان يجيب زبائن جدد ، القادرين والكبار هايعرفوا ياخدوا حقهم بإيديهم لانه عجوز ضئيل ومافهوش قلم اصلا".واستكمل حديثه: "لكن هناك أهالي بحسن نيه وبجهل تام عن حقيقته هايودوله أولادهم الذكور العيادة، وسيتعرض هؤلاء الأولاد والأطفال لصدمة نفسية مزلزلًة ستترك آثارها المدمرة عليهم ربما العمر كله".وأنهي حديثه: :دكتور (........) ضربك وإهانتك مش كفاية ولا تردع نفسك الحقيرة وأنا مرمطت بسمعتك في الوحل علنا واتحداك ان تقاضيني أما انا فأعدك اني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوي قضائية ضدك وسأجمع عدد آخر من الشهادات ضدك وسأعمل جاهدا علي إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ انت وأمثالك.اللي عنده الشجاعة للانضمام الي الدعوي يبعتلي علي الإنبوكس، رجاء حذروا الآخرين لا أريد تعليقات، عايز رجالة يتعدون ذاتهم ليوقفوا هذا المختل المجرم".