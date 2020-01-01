محمد العدل في الذكرى الخامسة لرحيل شقيقه سامي: "رحلت عنا ولم تتركنا"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:48 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

حرص المنتج محمد العدل، على إحياء الذكرى الخامسة على وفاة شقيقه الفنان الراحل سامي العدل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وغرد محمد العدل قائلاً: "رحلت عنا ولم تتركنا.. أعمالك وأياديك البيضاء علينا وعلى غيرنا تبقيك بيننا".

وتوالت العديد من التعليقات الحزينة من الجمهور، حيث علق أحدهم قائلاً: "الله يرحمه يارب بنحبه جدًا كان خلق وقامة".

والجدير بالذكر أن المنتج محمد العدل قد أعرب عن حبه للفنان الراحل فريد شوقي، ومدى أهميته للصناعة المصرية،وذلك بمرور مئوية ميلاده في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وتحدث العدل عن فريد شوقي قائلًا: "رحل عنا أبو هذه الصناعة والذي يعد الأب الروحي لصناعة الفن المصري، كان إذا وقعت الصناعة قديمًا يهرول كي يسندها ويساعد في نهضتها حتى وإن كان ليس مشاركًا في الفيلم".

أخبار تهمك

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ساعة من إعلان تسجيل العلامة التجارية للزمالك.. توقف موقع وزارة التموين

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 م

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

11:28 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

06:25 م

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

01:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى