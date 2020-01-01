محمد العدل في الذكرى الخامسة لرحيل شقيقه سامي: "رحلت عنا ولم تتركنا"





حرص المنتج محمد العدل، على إحياء الذكرى الخامسة على وفاة شقيقه الفنان الراحل سامي العدل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".وغرد محمد العدل قائلاً: "رحلت عنا ولم تتركنا.. أعمالك وأياديك البيضاء علينا وعلى غيرنا تبقيك بيننا".وتوالت العديد من التعليقات الحزينة من الجمهور، حيث علق أحدهم قائلاً: "الله يرحمه يارب بنحبه جدًا كان خلق وقامة".والجدير بالذكر أن المنتج محمد العدل قد أعرب عن حبه للفنان الراحل فريد شوقي، ومدى أهميته للصناعة المصرية،وذلك بمرور مئوية ميلاده في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.وتحدث العدل عن فريد شوقي قائلًا: "رحل عنا أبو هذه الصناعة والذي يعد الأب الروحي لصناعة الفن المصري، كان إذا وقعت الصناعة قديمًا يهرول كي يسندها ويساعد في نهضتها حتى وإن كان ليس مشاركًا في الفيلم".