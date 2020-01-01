مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:52 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


يستعد فريق برشلونة لملاقاة فريق بلد الوليد يوم السبت القادم في الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 

نتيجة مباراة برشلونة الماضية :-

وكان قد حقق البارسا انتصارا صعبا على حساب فريق إسبانيول بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو. 

وسوف يتبقى لفريق برشلونة مباراتين في بطولة الدوري الاسباني بعد لقاء بلد الوليد، حيث سيستضيف فريق اوساسونا يوم الأربعاء 15 يوليو، وسيحل ضيفا ثقيلا على فريق ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد 19 يوليو. 

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :- 

ويحتل الفريق الكتالوني في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 76 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الليجا.

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