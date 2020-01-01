مريم أبو عوف تكشف عن رأيها في أمينة خليل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:10 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حلت المخرجة مريم أبو عوف ضيفة برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنچي علي.

وخلال لقاءها أبدت رأيها بالنجمة أمينه خليل وخاصة أنه أول عمل يجمعها هو مسلسل "ليه لأ" .

وقالت أن المسلسل في أساس الأمر كتب لأمينه خليل ، وأنا بحبها جدا كممثله ولكني لم أكن أعرفها شخصياً ، ولكن قبل تصوير المسلسل بشهر تواصلت معها وقابلتني بالمنزل ، وتعرفت عليها بشكل جيد ووجدت صفات بيننا منها لغة الحوار ، وهذا يعتبر أهم شئ في الممثل الذي تعمل به ، فأنا أحببتها أكثر من حبي لها ، وكأن هذا حب من أول نظرة.

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" اول عمل يجمع بين المخرجة مريم أبو عوف وأمينة خليل ، وتدور أحداثة حول قضايا المرأة، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات15 حلقة. 

المسلسل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

https://youtu.be/0d21_ZN07uQ

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