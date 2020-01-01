رسالة تحذير من نوال الزغبي لجمهورها.. فما هو محتواها؟





حذرت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها من التعامل مع بعض الشخصيات التي يقابلها الجميع في حياتهم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".وكتبت نوال الزغبي قائله: "خذ حذرك من إثنين جائع جمع قرشين وجاهل حفظ سطرين".يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.