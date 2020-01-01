رسالة تحذير من نوال الزغبي لجمهورها.. فما هو محتواها؟

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:55 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
روان هيثم

حذرت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها من التعامل مع بعض الشخصيات  التي يقابلها الجميع في حياتهم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتبت نوال الزغبي قائله: "خذ حذرك من إثنين جائع جمع قرشين وجاهل حفظ سطرين".

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".

وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.

أخبار تهمك

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ يوم

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ساعة من إعلان تسجيل العلامة التجارية للزمالك.. توقف موقع وزارة التموين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 12 ساعة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 م

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

11:28 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

06:25 م

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى