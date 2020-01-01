قائد منتخب البرتغال السابق يكشف كيف حاول مانويل جوزيه ضمه للأهلي

كشف قائد منتخب البرتغال ونادى بنفيكا السابق نونو جوميز كيف حاول مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي ضمه لصفوف القلعة الحمراء.





وقال نونو فى تصريحات تلفزيونية:"فى بدايتي مانويل جوزيه كان مدربي وأتذكر عندما كان مدربا للنادي الأهلي كان هناك بعض الأحاديث حول انضمامي للأهلي كلاعب ولكن لم يتم الأمر لعدة أسباب لاني فضلت اللعب في بنفيكا، لأن هذا الفريق هو الذي أشجعه منذ الصغر ورفضت تركه وقتها".





وأضاف جوميز:"اعرف الكثير من اللاعبين المصريين مثل عبد الستار صبري وأيضا مجدي عبد الغني وأحمد حسن كوكا بالإضافة إلى محمد صلاح الأبرز حاليا فى أوروبا ايضا بيدرو مدرب فريق الجونة الحالي يؤدي بشكل طيب جدًا، وأرسل له تحياتي وتهنئتي على توليه تدريب فريق الجونة، كان مدربي وأتوقع له النجاح"



