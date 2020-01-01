ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا









سحق مانشستر يونايتد مضيفه أستون فيلا بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب "فيلا بارك" في ختام مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف اليونايتد عبر برونو فيرنانديز في الدقيقة 27 من ركة جزاء، وماسون جرينوود في آخر لحظات الشوط الأول، وبول بوجبا في الدقيقة 58.

رفع مانشستر يونايتد رصيده بفضل هذا الفوز للنقطة 58 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 27 في المركز التاسع عشر.

ولحساب نفس الجولة، تعادل إيفرتون مع ضيفه ساوثهامبتون بهدف لهدف، بينما تعادل بورنموث مع ضيفه توتنهام بدون أهداف، ليصبح ترتيب البريمييرليج بعد ختام الجولة 34 كما يلي.





1- ليفربول 92 نقطة.





2- مانشستر سيتي 69 نقطة.





3- تشيلسي 60 نقطة.





4- ليستر سيتي 59 نقطة.





5- مانشستر يونايتد 58 نقطة.





6- وولفرهامبتون واندررز 52 نقطة.





7- شيفيلد يونايتد 51 نقطة.





8- أرسنال 50 نقطة.





9- توتنهام 49 نقطة.





10- بيرنلي 49 نقطة.





11- إيفرتون 45 نقطة.





12- ساوثهامبتون 44 نقطة.





13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.





14- كريستال بالاس 42 نقطة.





15- برايتون 36 نقطة.





16- وست هام يونايتد 31 نقطة.





17- واتفورد 31 نقطة.





18- بورنموث 28 نقطة.





19- أستون فيلا 27 نقطة.





20- نوريتش سيتي 21 نقطة.



