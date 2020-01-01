أحمد السبكي ينشر صورة من كواليس فيلم "ديدو"

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نشر المنتج أحمد السبكي، منذ قليل صورة من كواليس فيلم "ديدو" ، ظهر خلالها برفقة صناع العمل منهم "هشام ماجد ، شيكو ، أحمد فهمي وكريم فهمي وآخرين.



فيلم ديدو مأخوذ من فيلم Honey i Shrunk the Kids، وهذه الأفلام تم عملها بشكل كبير في هوليوود.



فيلم "ديدو" لديه نفس الروح لفيلم "كينج سايز" للفنان محمد هنيدي، لكن الفكرتين مختلفين تمامًا عن بعضهم البعض.



أبطال فيلم ديدو

فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي،والفيلم بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني،هشام ماجد، محمد ثروت،شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ريم مصطفي.